Dilsen-Stokkem

Maandag rond 10 uur is in de Lemmenshoefstraat in Dilsen een ongeval gebeurd. Een auto werd bij het verlaten van de oprit geraakt door een andere auto. Dit voertuig begon te tollen en kwam op het dak terecht. De twee inzittenden raakten lichtgewond.

Een van de partijen weigerde een ademanalyse af te leggen, waarna een bloedproef genomen werd in het ziekenhuis. De voertuigen werden getakeld. mm