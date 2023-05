Union-verdediger Ismaël Kandouss gelooft niet in mentaal voordeel voor Antwerp: “Ze verloren net tegen Club, terwijl wij drie goede wedstrijden achter de rug hebben”

Door het gelijkspel in Genk verzuimde Union om de leidersplaats van Antwerp af te snoepen, maar de Brusselaars hebben alles nog in eigen handen. Zondag mag er alleszins niet verloren worden in Antwerp, wat bij de vorige twee verplaatsingen naar Den Bosuil nochtans wél het geval was. “Ik leef toe naar die wedstrijd zoals ik naar elke wedstrijd toeleef: zonder druk”, ze een koelbloedige Ismaël Kandouss (25).

Met iets meer efficiëntie voor doel stond Union nu twee punten los in de Jupiler Pro League. De Unionisten creëerden in de eerste helft tegen Genk kansen genoeg, maar meer dan één keer scoren – via de onvermijdelijke Victor Boniface – lukte niet. En toch houdt verdediger Ismaël Kandouss een goed gevoel over aan de partij. “Onze eerste helft was erg goed, in de tweede helft waren we misschien wat vermoeid. Dan is het belangrijk om vooral aan ons defensief blok te denken, en we bleven goed compact. We hebben nog amper kansen weggegeven, al creëerden we in de tweede helft zelf ook te weinig. Al bij al is het een goed punt, ik neem het er met plezier bij. We speelden op verplaatsing bij de ploeg die al het hele seizoen bovenaan staat. Door het gelijkspel haalt Genk ons nu alleszins niet in, en wij doen nog volop mee voor de titel. De wedstrijd tegen Antwerp komende zondag is een soort finale.”

Het belang van de wedstrijd komende zondag kan niet genoeg benadrukt worden. Verliezen is geen optie voor Union, want dan is Antwerp zeker van de titel. Bij een gelijkspel heeft Union zijn lot niet meer in eigen handen op de slotspeeldag. Bij een overwinning hebben de Brusselaars een week later in eigen huis genoeg aan een puntje tegen het reeds uitgetelde Club Brugge.

“Hoe ik naar die wedstrijd toeleef? Zoals elke andere wedstrijd”, aldus Kandouss. “Ik voel geen druk en speel gewoon mijn wedstrijden. Zo lukt het altijd. Ik denk dat we intussen allemaal beter met de druk kunnen omgaan, we hebben er al een pak ervaring bij in vergelijking met vorig seizoen. Toen pakten we zeven punten in de volledige play-offs, nu hebben we zeven punten na vier wedstrijden. Er resten ons dus nog twee wedstrijden om beter te doen dan vorig jaar.”

Psychologisch voordeel?

Wil Union zondag winnen van Antwerp, zal het alleszins beter moeten dan in de play-offwedstrijd in het Dudenpark enkele weken geleden, toen Antwerp met 0-2 won. “We zullen compacter moeten spelen en moeten zuiverder zijn in onze passing”, vindt Ismaël Kandouss. “Balverlies lag toen twee keer aan de basis van een tegengoal. Dat mag niet gebeuren. Voorin moeten we ook meer gebruik maken van de snelheid van onze spitsen. Of Antwerp het psychologisch voordeel heeft na die zege in het vorige onderlinge duel? Dat denk ik niet. Ze verloren net in Club, terwijl wij aan drie goeie wedstrijden op een rij zitten. Voor hen is er misschien meer druk omdat ze thuis spelen. We zullen onze wedstrijd spelen zoals we altijd spelen, en dan zien we wel. Het is duidelijk dat het een erg belangrijke match is, maar we bereiden ze voor zoals eender welke wedstrijd”, besluit de Franse Marokkaan.