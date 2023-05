Ontslagnemend bondsvoorzitter Paul Van den Bulck ontkent pestgedrag en intimidatie: “Belachelijke aantijgingen”

Paul Van den Bulck (58) heeft maandag officieel ontslag genomen als voorzitter van de voetbalbond nadat vorige week uitlekte dat er een klacht tegen hem loopt bij de voetbalbond voor pestgedrag en intimidatie. Vrijdag had hij de raad van bestuur al ingelicht, maandag werd zijn ontslag goedgekeurd. Daarna beet Van den Bulck wel nog even van zich af.

Na de heisa van de afgelopen dagen verliep de raad van bestuur maandagnamiddag verrassend sereen. Het ontslag van bondsvoorzitter Paul Van den Bulck werd unaniem goedgekeurd en hij nam zoals verwacht ook zelf het woord om toelichting te geven. Verrassend genoeg hield hij het bij slechts enkele minuten waarin hij nog eens duidelijk maakte dat hij met een aantal dingen in de brief van het directiecomité naar de raad van bestuur niet akkoord gaat. In die brief kaartte het directiecomité van de voetbalbond de moeizame relatie en de vertrouwenscrisis met de (ex-)voorzitter aan. Er stond onder meer te lezen dat er intern een melding van pestgedrag en intimidatie werd gedaan. Er loopt bij de voetbalbond om diezelfde redenen ook een klacht tegen de bondsvoorzitter. Bij Mensura, een externe dienst voor preventie en bescherming, loopt dan weer een officieel verzoek voor een formele psychosociale interventie wegens pesterijen op het werk.

Een reactie van de andere aanwezigen op wat Van den Bulck te zeggen had, kwam er niet -iedereen wilde verdere discussies vermijden. Daarna was het wachten op het persbericht van de voetbalbond vooraleer Van den Bulck de verzamelde pers buiten aan het bondsgebouw in Tubeke wilde trotseren. Bij het wegrijden van de parking liet hij nog even het raam van zijn auto -niet meer de BMW 5 van de voetbalbond waarover veel te doen was- naar beneden om kort een reactie te geven aan de aanwezige pers. “De vergadering is heel goed verlopen, maar op dit ogenblik heb ik geen commentaar. De voetbalbond heeft zojuist een persbericht uitgestuurd. De dingen zijn duidelijk nu. Later zal ik meer antwoorden geven”, klonk het vriendelijk.

Even bekomen

Vorige week viel kort na zijn ontslag in het kamp Van den Bulck al te horen dat hij nu vooral de sereniteit wil bewaren. Vandaar dat hij na maandagnamiddag niet meer bereikbaar was voor verdere commentaar, al beet hij in een persbericht toch nog even van zich af. “De arbeidsomstandigheden maakten het onmogelijk om mijn mandaat in het algemeen belang te voldoen en als vrij, zelfstandig en professioneel persoon te handelen. Ik betwist met klem de ongefundeerde en belachelijke aantijgingen die de laatste dagen door bepaalde personen te mijnen zijn gedaan. Ik zal deze voor de bevoegde instanties uitklaren en behoud mij het recht voor om mijn rechten op de meest gepaste wijze te doen gelden.”

Wat hij met die laatste zin juist bedoelt, is niet helemaal duidelijk. Al verduidelijkte het kamp Van den Bulck dat hij er voorlopig alvast niet mee bedoelt dat hij ergens klacht zal indienen. Voorts viel nog te horen dat hij even zal moeten bekomen van wat er allemaal is gebeurd en dat het goed is dat een vrouw nu voorzitter wordt. Van den Bulck zal nu, zoals hij ook tijdens zijn voorzitterschap deed, zijn werk als advocaat voortzetten.