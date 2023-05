Maakt Julien Duranville (ex-Anderlecht) zijn debuut in titelmatch van Dortmund? Waarom ‘Juju’ nu al een chouchou is in Duitsland

Julien Duranville (17) kan zaterdag kampioen worden met Borussia Dortmund. Oké, het Belgische toptalent speelde nog geen minuut, maar is eindelijk weer fit en de fans zouden toch o zo graag een glimp van hem opvangen in de titelmatch. Waarom is Juju nu al een chouchou in Duitsland? Een arsenaal schijnbewegingen, een leraar Duits en het hotelleven met zijn moeder zorgen voor een leuke cocktail.