Een fanatieke ‘G-Force’ en één opvallende afspraak: het geheim achter de historische, dubbele hockeytitel van Gantoise

Gent

Wat een gekkenhuis was het dit weekend bij Gantoise aan de Watersportbaan. De Gentse hockeyploeg slaagde erin tegelijk bij de heren en bij de dames kampioen te worden. Een historische dag, maar eentje die niet uit de lucht kwam vallen: de basis voor het Gentse hockeysucces werd al gelegd in 2014. De fanatieke ‘G-Force’ en die opvallende afspraak met ieder lid van de club deden de rest. Welkom in het San Siro aan de Watersportbaan.