Studio 100 herneemt succesmusical ‘14-18’ in 2024

De voorstellingen van ‘Red star line’ lopen nog volop, maar Studio 100 denkt al aan hun volgende spektakelmusical. In het voorjaar van 2024 brengen ze in hun Pop-Up Theater in Puurs een herneming van de musical ‘14-18’.

De musical, die vier vrienden in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog volgt, werd voor het eerst opgevoerd in 2014. Van het Pop-Up Theater was destijds nog geen sprake, de voorstellingen gingen door in de Nekkerhal in Mechelen. Wel waren vaste waarden als Jelle Cleymans, Free Souffriau, Jonas Van Geel, Jo De Meyere en Peter Van de Velde ook toen al terug te vinden in de cast.

De voorstelling werd, met 325.000 bezoekers, een groot succes. Logisch dus, dat Studio 100 een nieuwe versie op poten zet. Recent deden ze hetzelfde met de musical Daens. Hoe deze herneming er precies zal uitzien en wie er allemaal meespeelt, geeft het bedrijf nog niet vrij. Wel beloven ze een ‘nieuwe, spectaculaire versie’. Ze zijn alvast op zoek naar een professioneel ensemble. Wie interesse heeft, kan zich hier registreren.