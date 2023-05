Waffle-party in vrije basisschool De Wijzer in Wijer

Wafels verkopen! Dat was de opdracht voor alle kinderen van basisschool De Wijzer in Wijer. Ze konden hiervoor een beloning verdienen. Als ze 300 pakjes wafels verkochten, organiseerde de ouderraad een kinderfeestje.

Op dinsdag 16 mei was het zo ver. Het kinderfeestje werd een fluofuif met een echte dj. Iedereen kwam in fluokledij naar school. De zaal werd donker gemaakt en versierd met fluoballonnen en vlagjes. Op het podium zorgde een dj voor gepasdte muziek. Alle kinderen kregen attributen om de fuif nog meer op te vrolijken. De ouderraad zorgde voor lekkere hapjes en drankjes. Er werd gedanst en gezongen. "Dit was het leukste feest ooit", aldus een enthousiaste leerling.