Kleuters van campus FLX in Leopoldsburg krijgen bezoek van schapenherder

Op dinsdag 16 mei kregen de kleuters van campus FLX speciaal bezoek op school. De papa van Nolan, die wel een heel apart beroep heeft, kwam langs met zijn schapen. Hij kwam niet alleen maar had zijn herdershond ook bij want Nolans papa is namelijk een schapenherder.

Eerst kregen de kleuters in de klas wat uitleg over de schapen en werd de speciale fluit getoond die gebruikt wordt om de hond duidelijk te maken wat hij juist moet doen en welke kant hij uit moet lopen. De kleuters waren allemaal heel enthousiast en vooral zeer nieuwsgierig naar hoe dit alles in zijn werk gaat. Daarna mocht iedereen mee naar buiten om te gaan kijken naar de schapen, hun lammetjes en de herdershond. De schapen hadden ondertussen een beetje honger gekregen en wie wou en durfde mocht de schapen voederen. Hierna gingen de kleuters samen terug naar de klas en werd er afgesloten met een mooi verhaal, verteld door de oma van Nolan. Tot slot kreeg iedereen nog een leuk bundeltje mee naar huis met kleurplaten, liedjes en verhaaltjes over, hoe kan het ook anders, schaapjes natuurlijk. De kleuters en de juffen hebben enorm genoten van dit leuke klasbezoekje. En Nolan… die was supertrots op zijn coole papa.