‘Bedankt om hier geen huisvuil achter te laten’. Het bord lijkt geen indruk te maken op afvaldroppers aan het gerechtsgebouw langs de Parklaan in Hasselt. “Achterlaten van vuil blijft een probleem. Niet alleen in Hasselt. Wij doen ons best om de mensen zo veel mogelijk te sensibiliseren”, zegt schepen Laurence Libert.