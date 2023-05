POLL. Antwerp, Union of toch nog KRC Genk: wie pakt er volgens u de landstitel?

Komende zondag kan het zover zijn: als Antwerp eerste achtervolger Union klopt, is het kampioen van België. Al zouden de Brusselaars zomaar eens kunnen profiteren van de plotse mindere vorm bij de leider uit Antwerpen. En ook KRC Genk is nog niet helemaal uitgeschakeld: met een zes op zes en wat gunstige uitslagen in de andere matchen kan de titel net zo goed alsnog naar Limburg gaan. Wie, o wie staat straks na 38 speeldag op kop van het klassement?