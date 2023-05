Pelt

60 jaar geleden stapten Robert Cardinaels uit Sint-Huibrechts-Lille en Sophia Weytjens uit Reppel in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Reppel. Robert werkte bij Philips in Eindhoven, daarna bij AJK in Kaulille. Sophia was huisvrouw. Het diamanten paar heeft drie dochters en één kleinkind. (gn)