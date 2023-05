Nadat gezin gelijk kreeg over ‘bovenmatige burenhinder’ door PFOS: burgercollectief start massaprocedure tegen 3M

Het collectief voelt zich gesteund door het vonnis van vorige week, waarbij diezelfde vrederechter oordeelde dat een Zwijndrechts gezin “bovenmatige burenhinder” ondervindt door de PFOS-vervuiling door 3M. Ze kregen een voorlopige schadevergoeding van 2.000 euro, maar die kan in de loop der jaren nog flink oplopen als de werkelijke medische, praktische en emotionele schade duidelijk wordt.

Het lijkt de bedoeling om de chemiereus met die massaklacht naar de onderhandelingstafel te drijven, om daar een minnelijke schikking uit te werken. Dat zou een lange, slopende en dure procedure voor de rechtbanken kunnen voorkomen. “Maar lukt zo’n mediatie niet, dan zijn we zeker klaar om de gerechtelijke procedure door te zetten.”

De advocaten van het burgercollectief hopen een zo groot mogelijke groep klagers bijeen te krijgen, om hun positie tegenover 3M zo sterk mogelijk te maken. “Belangrijk is dat alle mensen die zich aansluiten ‘bovenmatige hinder’ ondervinden”, zegt advocaat Geert Lenssens. Maar in de eerste plaats mikken ze op mensen die binnen een straal van 15 kilometer rond de fabriek wonen en verhoogde PFOS-waarden in de grond bij hun huis en hun bloed kunnen aantonen. “Maar we zullen mensen de tijd geven om dat aan te tonen, want we willen niet het risico lopen dat er plots wordt getalmd met het uitvoeren van die tests”, zegt advocaat Laurent Arnauts.

Om de kosten te dekken moeten de deelnemers aan de procedure een bedrag van ongeveer 150 euro betalen. Momenteel zouden zich al vierhonderd gezinnen hebben aangemeld.

De advocaten willen de procedure zo snel mogelijk opstarten. Ze roepen mensen op zich te melden voor het einde van het jaar. Ze denken dat 3M vanaf dan met verjaring zal beginnen schermen, omdat de productie van PFOS in Zwijndrecht dan 20 jaar is gestopt. “Wij zien dat niet als een verjaringsdatum. Maar dan begint er wel een grijze zone, en die willen we vermijden.” (sdb)