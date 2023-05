Ook bij Ryanair zijn dagen met vliegtickets van 9,99 euro voorbij

Dertig jaar lang heeft Ryanair zijn zakenmodel gebouwd op spotgoedkope vliegtickets. Maar nu de Europese luchtvaart in sneltempo opnieuw aantrekt, en de vraag naar tickets het aanbod overstijgt, zullen reizigers deze zomer ook bij de Ierse lagekostenmaatschappij dieper in de buidel moeten tasten. ‘De dagen van vliegtickets voor 9,99 euro liggen mogelijk voor langere tijd achter ons’, zei cfo Neil Soharan maandag tegen Bloomberg, nadat Ryanair zijn jaarresultaten had voorgesteld. Die allerlaagste prijzen zullen al snel twee keer zoveel kosten, voegde hij eraan toe.

Veel schrik om passagiers te verliezen, heeft Ryanair niet. De Ierse lagekostenmaatschappij verwacht dit boekjaar 185 miljoen passagiers (of 10 procent meer dan vorig jaar) te vervoeren. Door de sterke vraag in het zomerseizoen zullen ticketprijzen ook hoger zijn dan vorige zomer, die al gemiddeld 10 procent duurder waren dan voor de pandemie, stelt Ryanair bij de voorstelling van zijn jaarresultaten.

Dure brandstof

Komende zomer wil Ryanair zijn grootste vluchtprogramma tot op heden uitvoeren, met meer dan 3.000 dagelijkse trajecten. De maatschappij verwacht dat de brandstoffactuur dit jaar 1 miljard euro hoger zou uitvallen, maar dat de hogere omzet die toegenomen kosten zou compenseren.

Het afgelopen boekjaar vervoerde Ryanair 168, 6 miljoen passagiers, of 74 procent meer dan het jaar ervoor. De omzet verdubbelde tot 10,8 miljard euro. Waar een jaar eerder het bedrijf een nettoverlies van 355 miljoen euro optekende, eindigde Ryanair afgelopen boekjaar in de zwarte cijfers met een nettowinst van 1,4 miljard euro – net iets minder dan in recordjaar 2018.

“Het marktaandeel van Ryanair is aanzienlijk toegenomen in het merendeel van de EU-markten”, zegt topman Michael O’Leary. Vooral in Italië, waar Alitalia de handdoek moest gooien, Polen en Ierland werd een sterke groei opgetekend. Ryanair bestelde onlangs nog 300 nieuwe vliegtuigen bij de Amerikaanse constructeur Boeing, en hoopt zo tegen 2034 30 procent van de Europese luchtvaartmarkt in handen te hebben.