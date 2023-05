VOORBESCHOUWING GIRO 2023. Rit 16 (Sabbio Chiese-Monte Bondone) De maskers vallen in zware bergrit af, wie zakt door het ijs in de eerste van vier resterende veldslagen?

Vluchten kan niet meer voor de favorieten op de eindzege. Dinsdagmiddag vallen de maskers af. Met finish op de Monte Bondone krijgen we de eerste van de vier loodzware etappes die deze Giro nog telt. Alleen de vrijdagrit naar Tre Cime di Lavaredo is nóg zwaarder. Daarenboven krijgen we ook nog de strijd om de bergtrui en de dagwinst. Het belooft een boeiende rit te worden.

Kort:

Start: om 10.50 uur

Aankomst: om 17.15 uur

Afstand: 203 km (defilé van 6500 meter)

Het parcours:

5281 hoogtemeters moeten dinsdag overbrugd worden. Het is de logica zelve dat organisator RCS deze etappe als een vijfsterren-rit bestempelt.

We klimmen nooit in de buurt van de 2000 meter, maar het is best wel stevige kost dat de laatste 150 kilometer wordt geserveerd. Zeker als we erbij vertellen dat het peloton de eerste vijftig kilometer langs het Gardameer rijdt, waar de renners door een dertigtal verlichte tunnels moet.

Veel tijd om aan sightseeing te doen, is er niet, want het wordt vechten om in de vlucht van de dag te zitten. Vanaf km 64,1 tot de streep gaat het op en af.

Er zijn vijf voor het bergklassement opgenomen cols. Vooreerst de Passo di Santa Barbara die 12 km lang is en gemiddeld 8,3 procent stijgt. Vooral de eerste 9 kilometer met een stijgingspercentage van 9,2 procent zijn moordend. Er zit zelfs een strook van 14 procent in. Het is een berg van eerste categorie. Na een korte afdaling volgt de Passo Bordala. Met 4,5 kilometer klimmen korter weliswaar en ook iets minder steil, want slechts gemiddeld 6,7 procent stijgend. De Bordala is een col van derde categorie met de top op 1253 meter hoogte. De Passo di Santa Barbara en de Passo di Bordala vormen eigenlijk één berg.

Daarna gaat het naar de vallei waar een tussenspurt ligt in Rovereto (km 103,5). Daar begint ook de Matassone die 13 km lang is en gemiddeld 5 procent stijgt. Het is een col van tweede categorie met de top op 832 meter hoogte. Het is eerder een klim om de benen af te matten, want de laatste zeventig kilometer is het nog beestig zwaar. De top van de Serrada (1250 meter, 2de categorie) ligt op een kleine vijftig kilometer van de aankomst. Het gaat 17 kilometer lang omhoog, met een klimgemiddelde van 5,5 procent. En dan staat nog de Monte Bondone op het dagmenu. Veruit de allerzwaarste brok na de tweede en laatste rustdag die het peloton in Bergamo doormaakte.

Onze sterren:

In tegenstelling tot de woensdagrit die een sprint wordt, is dit een hele moeilijke om zes namen eruit te pikken. We krijgen een strijd om de bolletjestrui, de dagwinst en de vraag is of de favorieten op de eindzege de vlucht tot het einde laten rijden. Davide Bais moét scoren op de maglia azzurra gaaf te houden, maar met Einer Rubio, Ben Healy en last but not least Thibaut Pinot heeft hij zware concurrenten. De Fransman wil o zo graag zijn allerlaatste jaar opfleuren met een ritzege in de Giro. Op Crans Montana was hij er al dichtbij. In dat rijtje horen ook Warren Barguil, Jefferson Cepeda en bijvoorbeeld Ilan Van Wilder en Laurens Huys thuis. Laatstgenoemde zal – in geval van goede benen – iets meer bewegingsruimte krijgen dan bijvoorbeeld zo’n Ilan Van Wilder die met een achterstand van 7’32” nog te veel in de gaten wordt gehouden.

*** Thibaut Pinot

** Primoz Roglic, Geraint Thomas

* João Almeida, Damiano Caruso, Ilan Van Wilder

Dit zijn de sleutelmomenten:

We verwachten dat de strijd om het roze losbarst op de flanken van de Monte Bondone. Het is een klim van maar liefst 21,4 kilometer lang. Gemiddeld stijgt de weg 6,7 procent, met pieken tot 15 procent. De top van deze col van eerste categorie ligt op 1632 meter hoogte.

Op dik acht kilometer van het einde begint een steilere klimzone. Zo is er op vijf km van het einde een zone van 15 procent op een berg vol haarspeldbochten. Naar het einde toe is het minder lastig. Op 3,5 km van het einde zijn de percentages ineens maar 4,8 procent. Het moet dus vooral de laatste tien kilometer gebeuren. Koersen ze echt door, dan verliest Bruno Amirail het roze en krijgen we een nieuwe leider.

Het goede nieuws is dat het een zonnige dag lijkt te worden. Al kan er rond de klok van 17 uur wel een onweer opsteken. De kans daartoe was maandagmiddag 43 procent.

Dit moet u nog weten:

*De startplaats Sabbio Chiese heeft de Rocca als belangrijkste monument. De kerken van Sabbio Chiese bevatten schilderijen die teruggaan tot de jaren 1500.

* Het is de zesde keer dat Monte Bondone als finishplaats opgenomen is in de Giro. In 1956 won Charly Gaul er die ook de latere eindwinnaar werd. In 1957 was dat de Spanjaard Miguel Poblet in een Giro die naar Gaston Nencini ging. In de laatste ronde die door een Belg werd gewonnen, was Wladimiro Panizza er aan het feest. Johan De Muynck finishte er als vijfde. In 1992 haalde Giorgio Furlan het. De latere eindwinnaar, Miguel Indurain, werd er vijfde. Furlan won vanuit de vlucht.

* Monte Bondone klinkt eveneens als muziek in de oren van Ivan Basso. In de Giro van 2006 vernederde hij er op de flanken van deze berg streekrenner Gilberto Simone. Dat was toen de vijftiende rit. In acht kilometer tijd smeerde hij Simone 1’26” extra aan de broek na een etappe waarin de maglia rosa en de latere eindwinnaar aanviel.

* Monte Bondone ligt amper tien kilometer van Trento. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Noord-Italië en telt dik meer dan honderdduizend inwoners. De kathedraal San Vigilio en de fresco’s van de paleizen uit de zestiende eeuw behoren – samen met de hele Piazza Duomo – tot de plaatsen die massa’s toeristen trekken.

* Trento is ook de stad waar Gianni Moscon en Daniel Oss zijn geboren, net als Nicola Conci en Samuel Rivi en uit de vorige generaties o.a. Leonardo Bertagnolli.

* Op dit ogenblik zijn er nog 132 van de 176 gestarte renners in koers.