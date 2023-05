Carmen Pfaff terug in België nadat ze hersenbloeding kreeg op vakantie

Carmen, echtgenote van Jean-Marie en moeder van Kelly, Lyndsey en Debby, kreeg een tweetal weken geleden een hersenbloeding tijdens een vlucht naar het Spaanse eiland Mallorca. Meteen na de landing werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in de hoofdplaats Palma, waar ze moest blijven tot haar toestand verder zou stabiliseren en de druk zou afnemen. Intussen is ze gerepatrieerd naar ons land en verblijft ze op de dienst neurologie, waar ze voortdurend wordt gemonitord.

“Mama kan alles bewegen, ze kan praten en haar oefeningen bij de kinesist zitten op schema. Ook haar moraal is goed en ze verliest haar humor niet, maar het is te vroeg voor sluitende conclusies. De vooruitzichten zijn hoopvol, maar enig voorbehoud is nodig: er wacht haar nog minstens zes maanden intensieve revalidatie, en pas dan hebben we zicht op het totaalplaatje. Je kunt het best vergelijken met een overstroming: terwijl het water zich langzaam terugtrekt, wordt de eventuele onderliggende schade duidelijk”, zegt Kelly. Voorts vraagt ze “om de privacy van de familie verder te respecteren”.