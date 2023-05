Tennislegende Martina Navratilova krijgt ‘Gouden racket’ én is kankervrij: “Ik ben heel dankbaar”

In januari werd er bij Martina Navratilova (66) keel- en borstkanker vastgesteld, sinds maart is ze genezen verklaard. De legendarische tennisster nam gisteren voor de finale bij de mannen van de ‘Italian Open’ de ‘Racchetta d’Oro’ in ontvangst. “Nu voel ik me oké, maar het was een heel zwaar jaar voor mij”, zei de Tsjechisch-Amerikaanse in Rome.

De Racchetta d’Oro, oftewel de Gouden racket, is een prijs die wordt uitgereikt voor bijdragen aan de sport. En wie beter dan Martina Navratilova om die prijs binnen te rijven. De tennisster van Tsjecho-Slowaakse afkomst wordt gezien als een van de beste aller tijden. Ze won 167 titels in het enkelspel, een record trouwens, en stond 331 weken op nummer 1 in de WTA-ranking. In 1994 hing ze haar racket op achtendertigjarige leeftijd aan de haak, maar maakte haar comeback in het voorjaar van 2000 in het dubbelspel. Vier jaar later kwam ze ook nog enkele keren in actie in het enkelspel. Navratilova won in totaal 59 Grand Slams, waaronder 31 in het vrouwen- en 10 in het gemengde dubbelspel.

Navratilova gaf een ontroerende speech toen ze haar prijs overhandigd kreeg. In het Italiaans weliswaar. “Tennis gaf me een verrassend leven, waarvoor ik heel dankbaar ben. Toen ik nog speelde, probeerde ik altijd iets terug te geven en dat doe ik nu nog steeds.” De Tsjechisch-Amerikaanse complimenteerde de Italiaanse fans hun passie en zei dat ze zich altijd al heeft thuis gevoeld in Rome. Ondanks dat ze de Italian Open nooit wist te winnen in het enkelspel, kroonde ze zich wel tot drievoudig winnaar in het dubbelspel. Haar laatste overwinning op Italiaanse bodem dateert van 2003. Navratilova was toen al 46 jaar oud.