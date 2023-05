Drie jaar cel geëist tegen man die met Jürgen Conings communiceerde over aanslag

Het openbaar ministerie heeft maandag drie jaar cel gevorderd tegen Anthony A. (33) uit Antwerpen, die met de intussen overleden extreemrechtse militair Jürgen Conings gemaild had over het plegen van een aanslag. De beklaagde ontkende dat hij iemand kwaad wilde doen en beweerde niet te weten dat hij met Conings aan het mailen was.

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar Jürgen Conings. Die had in mei 2021 wapens gestolen uit de kazerne van Leopoldsburg en had in een afscheidsbrief met een aanslag gedreigd. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Bij uitlezing van zijn gegevensdragers werd een conversatie uit 2020 gevonden tussen Conings en Mario V. waarin ze hun ongenoegen uitten over hoe het er in onze samenleving aan toe ging. Conings zei toen al dat hij actie wilde ondernemen en dat hij toegang had tot wapens. Beide mannen besloten om eerst gelijkgezinden te zoeken. Anthony A. had gereageerd op een oproep op Facebook en zei dat hij klaar was voor actie.

De verdere communicatie verliep via de versleutelde e-maildienst Proton Mail. Tussen 24 juni en 1 juli 2020 stuurden ze verschillende e-mails naar elkaar. “De beklaagde vertelde daarin dat hij door moslims in een coma werd geslagen. Hij liep blijvende letsels op, terwijl zijn aanvallers vrij rond liepen. Conings vroeg of hij aan meer informatie kon geraken, want hij wilde die mannen een lesje leren. De beklaagde zei dat hij info over hen en over hun advocaat ging zoeken”, zei de procureur.

Racisme en extreemrechts

Anthony A. was al gekend voor slagen, drugs, bedreigingen en gewelddadige radicalisering. Hij verzamelde alles wat met de Tweede Wereldoorlog en Hitler verband hield, had een hakenkruis op zijn rug laten tatoeëren en postte foto’s van zichzelf in SS-uniform en terwijl hij poseerde met wapens. In zijn gsm werden berichten over racisme en extreemrechts gevonden.

De beklaagde ontkende eerst, maar gaf uiteindelijk toe dat hij de e-mails verzonden had. Hij beweerde niet te weten dat hij ze naar Jürgen Conings had gestuurd. De inhoud van de mails deed hij als grootspraak af. De procureur vond de feiten echter bewezen. “Hij heeft zich verenigd met het doel een aanslag te plegen en gaf info door over zijn aanvallers en hun advocaat. Het is verontrustend dat hij het recht in eigen handen wilde nemen.”

Advocaat vraagt vrijspraak

Anthony A. werd vorig jaar nog veroordeeld tot twaalf maanden cel met probatie-uitstel, omdat hij zijn ex-vriendin had geslagen. Hij had haar bij de haren over straat gesleurd en haar inboedel vernield. Hij leeft zijn voorwaarden na, waardoor de procureur geen bezwaar had als er aan de gevorderde drie jaar cel eventueel een probatiemaatregel wordt gekoppeld.

De advocaat van Anthony A. pleitte de vrijspraak. “Hij wist niet dat hij met Jürgen Conings communiceerde, want die noemde zich ‘whitewarrior74’. Ik zie in het dossier ook nergens dat er concrete info werd doorgestuurd of dat er iets concreet gepland werd. Na 1 juli 2020 zijn de mails ook gestopt en er is niets gebeurd. Hij heeft zich dus absoluut niet verenigd om een aanslag te plegen. Hij kreeg extreemrechtse sympathieën nadat hij werd aangevallen en hij bezondigt zich wel eens aan racistische praat, maar hij wilde nooit iemand iets aandoen.”

Vonnis op 19 juni.