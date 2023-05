Dertiger slaat alles kort en klein na einde affaire met schoonzus: straf met uitstel

De feiten vonden plaats op 2 augustus 2021 in Alken. De man zag zijn affaire met zijn schoonzus op de klippen lopen waarna er een hevige discussie over geld ontstond. Volgens de dertiger werd hij tijdens hun geheime liefdesrelatie gemanipuleerd. “Ze wilde dat ik alles voor haar betaalde. Ze zei dat ze geen geld had en daarom hielp ik haar. Maar toen bleek dat ze nóg een vriend had die ook alles voor haar bekostigde. Ze had dus geld genoeg. Ik wilde dat ze me terugbetaalde, maar dat gebeurde niet. Daarom ben ik naar haar toegegaan en heb ik alles stukgeslagen wat ik betaald had”, zo gaf de man de feiten voor de rechter toe.

Hij vernielde onder andere een motorfiets, tuinset en televisie. “Ondertussen heb ik die schade vergoed. Eigenlijk heb ik dus alles twee keer betaald”, klonk het verontwaardigd.

Weerspannig

De dertiger moest zich ook verantwoorden voor weerspannigheid toen de politie tussenkwam. “Hij zei eerst tegen de agenten dat hij de vrouw met rust zou laten, maar nog geen half uur later moest de politie weer tussenkomen omdat hij haar berichten aan het sturen was vanuit zijn auto. Toen een van de agenten via het raam probeerde om zijn telefoon af te nemen, sloeg hij met volle kracht het portier open”, aldus de aanklager. De arm van de agent raakte volgens de procureur gekneld tussen de autodeur en de muur.

De man zelf geeft dit toe, maar nuanceerde de feiten. “Ze riepen op mij en bleven maar aan mijn arm trekken. Het was een actie-reactie. Het is niet zo dat ik die agent met een matrak heb geslagen, hé.” De Tongerse rechter sprak de man hiervoor vrij op basis van twijfel en stelt dat niet gehoorzamen aan een bevel van een politieagent niet betekent dat iemand zich weerspannig gedraagt.

Voor de vernielingen kreeg de man wel een celstraf met uitstel van drie maanden en een geldboete van 400 euro.