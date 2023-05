Amerikaanse moeder doet DNA-test “voor de fun” en ontdekt dat ze al jaren kind heeft met een onbekende

mts Bron: The US Sun

Donna Johnson en haar man Vanner (beiden 47) uit de Amerikaanse staat Utah lieten hun DNA testen samen met hun zoons, Vanner Junior (18) en Tim (12). Ze hoopten zo meer te weten te komen over hun afkomst. Wat de ouders nooit hadden durven vermoeden, was dat hun jongste zoon in werkelijkheid niet biologisch verwant is met de vader van het gezin.

Vanner en Donna kregen hun oudste zoon op natuurlijke wijze, maar om medische redenen bij Vanner lukte dat geen tweede maal. Het koppel besloot daarom om voor ivf te kiezen, met vergaande gevolgen. “Ik probeerde wanhopig te begrijpen wat er aan de hand was, tot ik plots besefte dat er spermastalen door elkaar gehaald moesten zijn in de fertiliteitskliniek”, vertelt Donna Johnson aan The US Sun.

Géén omwisseling

De DNA-tests van het gezin dateren al uit 2019. Ongeveer een jaar later, in 2020, besluiten de ouders het nieuws aan hun zoons te vertellen. Omdat de jonge Tim wil weten wie dan wel zijn biologische vader was, gaat de familie middels bijkomende DNA-testen naar hem op zoek. Via via komen ze uit bij een zekere Devin McNeil, een man uit de naburige staat Colorado met een vrouw en twee kinderen.

“We wisten dat we zijn leven op de kop zouden zetten als we hem op de hoogte zouden stellen van het nieuws. Maar het was wat Tim wou, dus belde mijn man hem in maart 2021 op”, zegt Donna Johnson. Devin McNeil ging akkoord met een DNA-test, waaruit bleek dat hij effectief Tims biologische vader is.

Beide ouderparen gingen veertien jaar eerder op exact dezelfde dag naar dezelfde fertiliteitskliniek. Wat er daar precies is misgegaan, is tot op heden onduidelijk, maar van een omwisseling van spermastalen is geen sprake. McNeil bleek namelijk wél biologisch verwant met zijn zoon. Zijn spermastaal werd dus gebruikt om de eicel van twee verschillende vrouwen te bevruchten.

Inmiddels hebben beide gezinnen elkaar al meermaals ontmoet en houden ze er een goede verstandhouding op na.