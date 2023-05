Buitenzwembad Kapermolen heeft derde minder bezoekers door slechte lente

Hasselt

Een groot succes is het nog niet. Het openluchtzwembad Kapermolen is sinds 1 mei open, maar veel zwemmers zijn er nog niet geweest. Ook vandaag vonden velen het blijkbaar nog te fris om een duik te wagen. Begrijpelijk na het rotweer van de afgelopen weken en het tot nog toe koude voorjaar. Dat voelen ze in Kapermolen aan de cijfers. Het zwembad trok een derde minder bezoekers dan andere jaren. Maar een hete zomer kan veel goedmaken.(kabu)