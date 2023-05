‘Meulenbergse fraudekoning’ die al twee jaar in cel zit opnieuw veroordeeld voor oplichting met duizenden euro’s

De 35-jarige Ömer B. is maandag in Hasselt tot 20 maanden cel veroordeeld voor informaticafraude. Het al de zoveelste veroordeling voor de Houthalenaar. Eerder liep hij al vijf jaar cel op als spilfiguur in de fraudezaak rond notaris Marc S. uit Houthalen-Helchteren.

Sinds het voorjaar van 2021 zit de ‘Meulenbergse fraudekoning’ achter de tralies. Jarenlang waren justitie en meerdere schuldeisers naar hem op zoek. Nadat hij een liederlijk leven leidde met snelle bolides, een zeer grondig gerenoveerde woning en investeringen in Turkije en in kebabzaken, nam Ömer B. de vlucht naar Trabzon. Toen het hem ook daar te warm werd onder de voeten kon de politie hem twee jaar geleden arresteren op de luchthaven van Zaventem. Met de regelmaat van een Zwitserse klok verschijnt de Houthalenaar voor de rechtbank. Intussen is hij al bijna tien keer veroordeeld voor schriftvervalsing, phishing of witwas. Het meest spraakmakend was zijn veroordeling tot vijf jaar cel voor het gesjoemel rond notaris Marc S. Er was een bedrag van 4 miljoen euro mee gemoeid. De gladde Ömer B. wist Marc S. zover te krijgen om via allerhande fictieve boekingen en boekhoudkundige trucs overschrijvingen in zijn voordeel uit te voeren. Stelselmatig stortte de beïnvloedbare notaris kleine sommen van zijn klanten door naar de rekening van Ömer B. en zijn kompanen.

Valse mails

Nu mag Ömer B. 20 maanden cel en 1.800 euro boete op zijn strafblad bijschrijven. Tussen december 2015 en februari 2016 wist hij slachtoffers weer meerdere duizenden euro’s af te troggelen. In naam van de Rabobank liet hij valse mails versturen om digipassen te bemachtigen. Ook troggelde hij met enkele kompanen gedupeerden geld af door ze naar nagemaakte websites van financiële instellingen te leiden. Advocate Sophia Lycops schetste op het proces dat een gedupeerd koppel een valse mail van BNP Paribas Fortis had ontvangen. “Ze vulden er hun persoonlijke gegevens in, waarna 24.730 euro van hun rekening verdween.” Fortis wist uiteindelijk nog 14.000 euro te recupereren.

Doodgeschoten kompaan

Op de beklaagdenbank kreeg Ömer B. het gezelschap van een 28-jarige Nederlandse hacker. Bij hem thuis troffen de speurders ‘belastend’ informaticamateriaal aan plus 20.000 euro. Toch sprak de rechter hem vrij op basis van twijfel. In het onderzoek richtten de speurders hun vizier ook op Orpheo Gefferie uit Almere, maar hij kwam in 2019 tijdens een schietpartij in een Amsterdamse garage om. Twee personen die hun adres ter beschikking stelden om bankkaart te laten aankomen en van wie de naam opdook in een valse e-mail, kregen respectievelijk een werkstraf van 100 uur en acht maanden cel. Enkele zogenaamde geldezels kregen de vrijspraak omdat ze handelden uit naïviteit door hun rekening ter beschikking van Ömer B. te stellen. “Mijn cliënt is opgelucht dat na het hof van beroep in een eerdere gelijkaardige zaak, nu ook de correctionele rechtbank oordeelt dat hem niets te verwijten valt”, aldus advocaat Tom Van Overbeke.

Voor Ömer B. had de rechter 20 maanden cel in petto. Zijn advocaat had tevergeefs om de opslorping van straf gevraagd na eerdere veroordelingen. Bij de strafmaat is niet alleen rekening gehouden met zijn lijvig strafblad, maar ook dat zonder toedoen van de veroordeelde de zaak lang aansleepte. Het leverde hem een korting voor zijn straf op. Toch zal Ömer B. inclusief deze veroordeling al zeker tot 2032 onder toezicht van justitie staan. Daarnaast is een som van 5.650 euro verbeurd verklaard. De burgerlijke partijen kregen 13.650 euro toegewezen.