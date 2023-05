Nederlander krijgt werkstraf voor gevecht met agent tijdens carnavalsfuif

Op 4 maart 2023 voerden de agenten een controle uit tijdens een carnavalsfuif in Gellik (Lanaken). De inspecteurs merkten een huilende vrouw op die in het gezelschap was van de twintiger, haar halfbroer. Toen de agenten checkten wat er mis was, liep het uit de hand. “Die man begon te roepen en te tieren waardoor de agenten hem in de combi hadden gezet. Zijn broer probeerde hem te kalmeren, maar ook dat lukte niet. Toen een inspecteur zijn hoofd naar binnen stak, kreeg hij een slag op zijn neus”, zo sprak de Tongerse procureur. De gewonde agent krijgt een schadevergoeding van 1.100 euro.

Uiteindelijk kon de man na het gebruik van pepperspray overmeesterd en geboeid worden maar ook toen zou de man geweld gebruikt hebben. Zo zou hij, volgens de advocaat van de betrokken agenten, het interieur van de combi hebben vernield en het raam stuk hebben gestampt.

Geloofwaardigheid

De twintiger zelf wijst dan weer in de richting van de inspecteurs. Volgens hem werd zijn halfzus lastiggevallen door een dronken man en waren ze aan het wachten op vervoer naar huis toen de agenten hem vroegen om te vertrekken. “Ik mocht mijn verhaal niet doen die avond. De agenten hebben me toen van de trap geduwd en ik had gekneusde ribben. Daardoor voelde ik me geviseerd en ben ik boos geworden, maar ik heb die agent niet aangeraakt.”

Volgens de rechter zijn de feiten bewezen op basis van de medische attesten, de vernielde bril van de inspecteur en de foto’s van de verwondingen. “Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de hoofdinspecteur”, luidt het vonnis. De Nederlander moet een werkstraf van 70 uur uitvoeren en een geldboete van 800 euro betalen.