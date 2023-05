Mark Cavendish kondigt aan dat hij eind dit jaar stopt met wielrennen

De Brit ondertekende begin dit jaar een contract voor een seizoen bij Astana, nadat hij geen contractverlenging kreeg bij het Quick-Step van Patrick Lefevere. Deze zomer hoopt de ‘Manx Missile’ een gooi te doen naar een 35e ritzege in de Tour de France, een record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx.

Astana is dus het laatste team van Cavendish, nadat hij eerder aantrad voor Team Sparkasse (2005-06), T-Mobile (2006-07), Columbia-HTC-High Road (2008-2011), Sky (2012), Quick-Step (2013-2015 en 2021-2022), Dimension Data (2016-2019) en Bahrain (2020). Hij heeft 161 profzeges op zijn naam, waarvan 53 in een grote ronde. In 2011 en 2021 won hij het puntenklassement in de Tour, in 2013 deed hij dat in de Giro, in 2010 in de Vuelta.

LEES OOK. Van de Scheldeprijs tot de Tour: de zeven hoogtepunten uit de carrière van Mark ‘de Manx Missile’ Cavendish

In 2009 won Cavendish met Milaan-Sanremo ook een monument en in 2011 kroonde hij zich in Kopenhagen tot wereldkampioen. Op de piste veroverde hij in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver in het omnium. Drie keer werd hij wereldkampioen ploegkoers (2005 met Rob Hayes, 2008 en 2016 met Bradley Wiggins).