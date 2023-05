Politie in Brussel lost schot op man die op hen wilde inrijden

De man was eerder gesignaleerd na een diefstal ergens in Vlaanderen. Toen de Brusselse politie hem opmerkte, ging hij ervandoor in zijn BMW. Er volgde een wilde achtervolging waarbij de vluchter verschillende auto’s aanreed en ook een politievoertuig beschadigde. In de Verrept-Dekeyserstraat in Molenbeek reed de man zich uiteindelijk vast. Hij probeerde op een agent in te rijden. De agent raakte gekneld tussen een verkeerspaaltje en de BMW van de man. De agent loste daarop een schot. Uiteindelijk ging de man te voet op de loop en kon hij gearresteerd worden in een nachtwinkel in Koekelberg. Hij is ter beschikking gesteld van het parket.