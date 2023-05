Van de Scheldeprijs tot de Tour: de zeven hoogtepunten uit de carrière van Mark ‘de Manx Missile’ Cavendish

Eén van de grootste sprinters aller tijden trekt na dit seizoen een streep onder zijn carrière. In 18 jaar als prof verzamelde Mark Cavendish (voorlopig) 161 overwinningen waaronder een wereldtitel en Milaan-Sanremo. Van de Scheldeprijs tot zijn 34ste ritzege in de Tour, als er gesprint werd, knalde de Brit vaak als eerste richting de meet. Tijd dus voor een flashback of in dit geval ‘Cavback’ naar de hoogtepunten van zijn carrière.