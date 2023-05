Armenië bereid om Nagorno-Karabach te erkennen als deel van Azerbeidzjan

© via REUTERS

Armenië is bereid om de omstreden regio Nagorno-Karabach te erkennen als deel van Azerbeidzjan, zolang de veiligheid van de etnische Armeniërs die er wonen is verzekerd. Dat heeft de Armeense premier Nikol Pashinyan volgens het Russische staatspersbureau Tass gezegd.

“Het grondgebied van Azerbeidzjan omvat Nagorno-Karabach, maar de rechten en de veiligheid van de Armeniërs in de regio moeten worden besproken tussen Baku en Stepanakert”, zei Pashinyan. Stepanakert is de officieuze hoofdstad van Nagorno-Karabach.

De erkenning zou een doorbraak betekenen in het langlopende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. De betwiste enclave wordt volledig omringd door Azerbeidzjan, maar een meerderheid van de 120.000 inwoners is Armeens. Er vinden regelmatig vuurgevechten plaats tussen Armeense en Azerbeidzjaanse militairen in de regio.

De twee landen voerden in 2020 nog een korte oorlog om het gebied, maar het conflict sleept al meer dan dertig jaar aan. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar beide landen deel van uitmaakten, zijn zeker 30.000 mensen om het leven gekomen door het conflict.