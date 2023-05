Antwerp vs. Union op de Bosuil? Zo verliep het de vorige vier keer, met hoofdrollen voor Undav en Janssen

5 februari 2022

Union wint met 0-2

Een aansteker voor matchwinnaar Undav

Union dat op het veld van Antwerp wint: it happened before. In februari vorig jaar zaten de Brusselaars op hun piek. Na een zege tegen Anderlecht en draw tegen Club Brugge gingen ze ook de Great Old (terecht) kloppen, waardoor ze tien punten los stonden. Het was om veel redenen een speciale wedstrijd. Zo durfde Brian Priske het aan om topschutter Frey op de bank te laten – liep dat slecht af. Bjorn Engels moest na 59 minuten worden vervangen met een hamstringblessure, die hem enkele weken aan de kant zou houden – dat zijn intussen vijftien máánden. En een minuut later liet diens vervanger Almeida zich aftroeven door Deniz Undav, die er op assist van Vanzeir 0-1 van maakte. Na balverlies van De Laet en opnieuw op aangeven van zijn spitsbroer maakte Undav er later nog 0-2 van, waarna hij de Antwerp-fans wat jende en in ruil een aansteker tegen zijn hoofd kreeg. “Niet erg”, zei hij achteraf. “Ik heb nu een een kleine buil, maar ik vertrek hier wel met de drie punten.” Het vooral zou zelfs De ideale wereld inspireren tot een geslaagde sketch.

Antwerp: Butez, De Laet, Engels (49’ Almeida), Dessoleil, Vines, Verstraete (75’ Gerkens), Yusuf (61’ Frey), Nainggolan, Balikwisha, Miyoshi, Samatta (75’ Eggestein)

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden, François (66’ Sorinola), Nielsen, Lazare (86’ Marcq), Teuma, Nieuwkoop, Undav, Vanzeir (90’ Bager)

Doelpunten: 50’ Undav 0-1, 77’ Undav 0-2

Dit is niet Undav na een gemiste kans, maar na een goal. Hij had immers een aansteker tegen het hoofd gekregen. — © BELGA

1 mei 2022

Antwerp en Union spelen 0-0 gelijk

Half mirakel dat de bezoekers niet scoren

Ook in zijn tweede match op de Bosuil, in de play-offs van vorig seizoen, maakte Union een goeie beurt. Antwerp was aanvankelijk wel de gevaarlijkste ploeg, misschien omdat Priske dit keer de 3-5-2-opstelling van Felice Mazzu had gekopieerd, en er was een briljante Anthony Moris in doel nodig om zowel Frey als Nainggolan van de openingstreffer te houden. Maar in het slotkwartier creëerden de bezoekers voldoende mogelijkheden om twéé wedstrijden te winnen. Zowel Undav als Vanzeir faalde meermaals één op één met Butez en dus was het een half mirakel dat het 0-0 bleef. “Deniz en Dante hebben al het hele jaar veel gescoord voor ons, dus ik denk dat we hen de gemiste kansen van vandaag kunnen vergeven”, aldus Mazzu, maar het zou duur puntenverlies blijken voor Union, dat vervolgens ook tweemaal op rij de boot in ging tegen Club Brugge. Het mocht zijn titeldroom dan ook opbergen.

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Vines (71’ Samatta), Nainggolan, Haroun (46’ Verstraete), Yusuf, Benson, Frey (80’ Balikwisha)

Union: Moris, Bager, Burgess, Machida, Nieuwkoop, Teuma, Nielsen, Lazare (84’ Kozlowski), Mitoma (67’ Lapoussin), Undav, Vanzeir

Doelpunten: geen

Vanzeir voelt de teleurstelling en die zou enkel maar groter worden. – — © Isosport

31 augustus 2022

Antwerp wint met 4-2

Lardot stuurt twee spelers van het veld

We waren nog iets vergeten te vermelden over die eerste twee duels. Dat ze behoorlijk potig waren en er telkens iemand ontsnapte aan rood: Van Der Heyden de eerste keer, Haroun de tweede. Derde keer slechte keer, want begin dit seizoen beëindigde Union de verplaatsing naar Deurne-Noord met negen. Diep in de eerste helft pakte Lazare uit met een venijnige trap op de enkel van Yusuf en mocht hij al gaan douchen. De frustratie bij de Brusselaars was groot, getuige ook Teuma die bij het rustsignaal de bal over de tribunes keilde. We konden hem wel begrijpen, want het stond op dat moment al… 4-1. In de slotfase kreeg ook invaller El Azzouzi nog rood voor het neerhalen van de doorgebroken Valencia. De thuisfans amuseerden zich dus rot, zeker omdat hun ploeg zo na zes speeldagen nog altijd het maximum van de punten had. Op naar zeven zeges op rij, zoals in 1930-1931, toen de Great Old ook de titel mocht vieren? Jawel. Het werden er zelfs negen. Pas in Kortrijk zouden ze – lullig genoeg door toedoen van Lamkel Zé – hun eerste match verliezen.

Antwerp: Butez, Almeida (62’ Valencia), Pacho, Alderweireld, Bataille, Yusuf, Gerkens, Miyoshi (73’ De Laet), Vines, Ekkelenkamp (62’ Nainggolan), Janssen (73’ Nsimba)

Union: Moris, Sykes (46’ Adingra), Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop (62’ François), Lynen (62’ Rodriguez), Teuma (77’ El Azzouzi), Lazare, Lapoussin, Vanzeir, Boniface (62’ Eckert Ayensa)

Doelpunten: 8’ Nieuwkoop (own-goal) 1-0, 15’ Janssen 2-0, 23’ Van der Heyden 2-1, 42’ Vines 3-1, 45’ Janssen (strafschop) 4-1, 71’ Eckert Ayensa 4-2

Jonathan Lardot is onverbiddelijk: Lazare ‘mag’ gaan douchen. — © BELGA

2 maart 2023

Antwerp wint met 1-0 en na penalty’s

Butez bezorgt Great Old nieuwe bekerfinale

Een beslissende match tussen Antwerp en Union op de Bosuil? Die hadden we amper tweeënhalve maand geleden – niet voor de titel, maar in de beker. Na de 1-0 van Nieuwkoop in de heenmatch van de halve finales moest Union ‘gewoon’ standhouden in de terugmatch. Maar dat liep faliekant af. Mark van Bommel had de offensievere Stengs de voorkeur gegeven op Keita – zoals afgelopen zondag ook in Brugge – en dat loonde, al viel de 1-0 wel op vrijschop. Tegen 129 kilometer per uur poeierde Vincent Janssen de bal in de kruising. Antwerp hield ook achterin stand en dat zonder Toby Alderweireld, die jarig was maar vlak voor rust een – gelukkig voor de Great Old niet te ernstige – spierblessure opliep. Uiteindelijk werd de boel beslist vanaf de stip en was het Butez die met twee penaltysaves – op de pogingen van Adingra en Teuma – de held werd. Avila, de Argentijnse linksback, trapte zijn ploeg naar de finale tegen KV Mechelen, die een al even geslaagde afloop kende. “Op Antwerp spelen is altijd moeilijk”, concludeerde Karel Geraerts. Maar hij zal zijn spelers straks moeten zeggen dat moeilijk ook kan.

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld (44’Van Den Bosch), Pacho, Bataille (91’ Avila), Vermeeren, Ekkelenkamp (99’ Scott), Kerk (106’ Muja), Stengs (99’ Keita), Balikwisha (117’ Corbanie), Janssen

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen (69’ Vertessen), El Azzouzi (104’ Puertas), Teuma, Lazare, Lapoussin (116’ Adingra), Boniface (99’ Nilsson)

Doelpunt: 56’ Janssen 1-0

Penaltyreeks: Nilsson (omgezet, 0-1), Janssen (gemist, 0-1), Puertas (omgezet, 0-2), Keita (omgezet, 1-2), Adingra (gemist, 1-2), Muja (omgezet, 2-2), Nieuwkoop (omgezet, 2-3), Corbanie (omgezet, 3-3), Teuma (gemist, 3-3), Avila (omgezet, 4-3)