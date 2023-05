Zeker drie doden en 30 vermisten bij schipbreuk op Ganges in India tijdens ceremonie voor baby’s

In het noorden van India zijn maandagochtend drie mensen verdronken bij een bootongeluk op de Ganges. Een onbekend aantal mensen, waaronder vrouwen en kinderen, wordt nog vermist, aldus lokale autoriteiten. De boot, met meer dan 30 mensen aan boord, kapseisde in de ochtend in het Ballia-district van de deelstaat Uttar Pradesh tijdens een hindoeïstische ceremonie voor baby’s.