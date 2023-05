Griekse premier wil “zo snel mogelijk” naar nieuwe verkiezingen

“We gaan naar nieuwe verkiezingen, zo snel mogelijk”, verklaarde Mitsotakis bij een ontmoeting bij president Katerina Sakellaropoulou, “misschien op 25 juni”. De regerende Nea Dimokratia-partij van Mitsotakis lijkt op weg naar een overtuigende verkiezingsoverwinning. Met het merendeel van de stemmen geteld, staat de partij op 40,8 procent.

Volgens het Griekse kiessysteem krijgt Mitsotakis negen dagen de tijd om een coalitieregering te vormen. Als er geen coalitie op de been wordt gebracht, dan volgt een nieuwe stemronde waarin een ‘bonus’ is voorzien voor de grootste partij. Die regeling moet Nea Dimokratia toelaten om op eigen houtje een meerderheid te verwerven in het parlement.