Niet oké voor de portemonnee: Frans tennistalent Hugo Gaston is hardleers en krijgt monsterboete na onsportieve actie

De 22-jarige Gaston staat al even te boek als een groot talent, maar maakt ook wel eens naam met zijn woelige karakter. Onlangs was dat opnieuw het geval tijdens het toptoernooi in Madrid. Gaston had een wildcard gekregen van de organisatie, won z’n eerste match en trof vervolgens 17de reekshoofd Borna Coric.

Tijdens die wedstrijd liet de Fransman zich van z’n slechtste kant zien. Vlak voor een smash van zijn Kroatische tegenstander - op het einde van de eerste set - liet Gaston een bal uit z’n broekzak vallen, in de hoop het punt te kunnen herspelen.

De beelden:

De ATP kon met het voorval niet lachen en beoordeelde de fase als ‘anti-tennis’. Gaston werd bovendien eerder al eens gestraft voor soortgelijke feiten en dus werd zijn boete verdubbeld tot 144.000 dollar (133.000 euro). Een serieuze streep door de rekening voor een tennisser die dit jaar 117.631 dollar aan prijzengeld mocht bijschrijven bij z’n bank.

Gaston reageerde zelf nog niet op de feiten of zijn straf. De Fransman bereidt zich in alle stilte voor op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Daar zal hij zijn debuut maken en meteen 69.000 euro rijker zijn, zelfs al verliest hij in de eerste ronde.