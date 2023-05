Ferrari wil 46 miljoen uittrekken om Lewis Hamilton binnen te halen, meent de Britse pers

Ferrari is bereid om 46 miljoen euro te betalen om Lewis Hamilton aan te trekken. Dat beweert althans de Britse krant ‘The Daily Mail’. Hij zou er een duo vormen met Charles Leclerc, of hem eventueel opvolgen.

Lewis Hamilton (38) is einde contract bij Mercedes, waar hij momenteel 30 à 35 miljoen per jaar zou vangen. Maar de zevenvoudige wereldkampioen heeft het steeds moeilijker om zich te handhaven als numero uno tegenover het opkomende talent George Russell. In die omstandigheden is zo’n topsalaris moeilijk te verdedigen. Bovendien is Mercedes momenteel kansloos in de strijd om de wereldtitel. Het heeft de bal compleet misgeslagen met de aerodynamica van de nieuwe generatie van auto’s.

“Ferrari zou Hamilton naast Leclerc willen plaatsen, of hem zelfs willen ruilen voor Leclerc” The Daily Mail

In die omstandigheden ruikt Ferrari zijn kans om de succesvolste piloot aller tijden los te weken. Volgens ‘The Daily Mail’ wil het Hamilton 40 miljoen pond (omgerekend 46 miljoen euro) aanbieden, plus een betere kans op een achtste wereldtitel. Hamilton deelt momenteel het record met Michael Schumacher, die vijf van zijn zeven kronen won met het Italiaanse merk uit Maranello.

Over dat salaris zou binnen de hoogste kringen van Ferrari vergaderd zijn en de krant meent dat voorzitter John Elkann al in nauw contact staat met Hamilton. Elkann is een in New York geboren Italiaan die door wijlen Gianni Agnelli werd uitverkoren om zijn imperium te leiden. Elkann controleert zo merken als Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel, Ferrari, New Holland, Iveco en ook voetbalclub Juventus.

Lewis Hamilton met Leonardo DiCaprio bij een NBA-match in Los Angeles. — © AFP

Met Leclerc of Sainz?

Volgens ‘The Daily Mail’ is een duo Leclerc-Hamilton de grote wens van Ferrari, waarbij de Spanjaard Carlos Sainz opgeofferd zou worden. Maar de krant houdt ook rekening met een tweede scenario, waarbij Hamilton de teammaat van Sainz zou worden. Dat zou dan de facto een rijderswissel worden waarbij Leclerc naar Mercedes zou gaan.

De meeste waarnemers achten de kans klein dat Hamilton ingaat op het aanbod. Hij heeft altijd aangegeven dat hij zijn carrière wil beëindigen bij Mercedes, het merk dat hij doorheen heel zijn carrière is trouw gebleven. Mercedes was motorenpartner en aandeelhouder van McLaren, waarmee Hamilton in 2007 in de F1 debuteerde. Uitkomen tegen Charles Leclerc, die geldt als een groot talent en stilaan het kind des huizes is geworden bij Ferrari, zou ook niet makkelijker zijn dan Russell als teammaat houden.

Charles Leclerc (links) met Carlos Sainz. Wordt één van de twee vervangen? — © REUTERS

Geeft nieuwe auto doorslag?

‘The Daily Mail’ maakt zich echter sterk dat Hamilton bovenal een achtste titel wil en dat hij voor de beste auto zal kiezen. In dat opzicht zouden de eerste indrukken van de nieuwe W13, dit weekend in Monaco en een week later in Barcelona, de doorslag kunnen geven. Mercedes had vorig weekend al willen uitpakken met een compleet herdachte auto, waarbij het zijn aerodynamische filosofie (het zero sidepod-concept) heeft laten vallen. De bolide zou naast andere flanken ook een verbeterde voorophanging en een nieuwe vloer krijgen. Aan de lengte van de auto en de positie van de rijder zou niets veranderen; Hamilton klaagt dat hij de auto niet goed aanvoelt doordat hij te ver naar voor zit in de W13. De introductie van de nieuwigheden kon niet doorgaan doordat de race in Imola werd afgelast wegens de overstromingen. Het smalle, trage en verraderlijke Monaco is niet de ideale plaats om een nieuwe auto te laten debuteren, maar Mercedes zou dat toch van plan zijn.