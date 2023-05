VIDEO. Basketbalicoon LeBron James beukt scheidsrechter omver, met bloed tot gevolg: “Je wil dat al 25 jaar doen!”

De LA Lakers zijn ver verwijderd van een nieuwe NBA-finale. LeBron James en co staan 3-0 achter tegen de Denver Nuggets. Tussendoor zorgde ‘The King’ voor een opvallend moment. James liep in het tweede kwart van Game 3 recht tegen ervaren referee Scott Foster, met bloed tot gevolg. “Ik was in volle sprintmodus, sorry”, zei de basketter. “Je wil dat al 25 jaar doen”, grapte Foster.