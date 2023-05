Zonhoven

Het Kerkplein in Zonhoven is maandag opgebroken om de Roosterbeek opnieuw bloot te leggen. Zo’n 4.608 vierkante meter wordt onthard, in de plaats komen 29.000 bloemen en planten. Bij proefboringen zijn nog stoffelijke resten gevonden van het kerkhof dat hier 800 jaar lag. Die worden nu discreet onderzocht.