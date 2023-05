Houthalen-Helchteren

Bart Candrix (44) uit Houthalen-Oost, informaticus

Anneleen Jacobs (43) uit Houthalen-Oost, verpleegkundige

Kinderen: Romi (10), Miel (13) en Juul (8)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Anneleen leerde Bart kennen via zijn zus waarmee ze bevriend was en kwam hem 20 jaar later weer tegen. (jli)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken