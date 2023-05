Pas getrouwd: Shana en Kenneth in Heers

Heers

Kenneth Conard (34) uit Gingelom, perser en vormstraler bij Datwyler Pharma in Alken

Shana Hendrickx (30) uit Nieuwerkerken, assistent luchtverkeersleider bij Defensie in Bevekom

Kinderen: Aurélie (4) en Amber (1)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zagen elkaar voor het eerst aan het station van Sint-Truiden, daarna hebben we verder afgesproken via de website ASLpage”, lacht het koppel. “Op onze trouwdag zijn we precies 15 jaar samen.” (frmi)

