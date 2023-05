Pas getrouwd: Jessica en Ivan in Bilzen

Bilzen

Ivan Baldoni (39) uit Bilzen, lasser bij Provan

Jessica Machiels (38) uit Waltwilder, accountmanager bij Accent

Kinderen: Alessandro (13) en Valentina (9)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al vanaf onze kindertijd. In het kleuterklasje waren we al verliefd”, lacht Jessica. “22 jaar geleden zijn we officieel een stel geworden na een chrysostomosfuif op de Brugstraat.” (joge)

