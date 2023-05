Moederbedrijf Facebook krijgt recordboete van 1,2 miljard euro voor overtreden Europese privacyregels

De Ierse privacyregulator, die handelt in naam van de Europese Unie, legde de boete – de hoogste die in Europa ooit is gegeven voor zulke overtredingen – op omdat Meta de Europese gegevensbeschermingsregels heeft geschonden. De overdracht van persoonlijke gegevens pakt volgens de Ierse autoriteit “de risico’s voor de fundamentele rechten en vrijheden” van de gebruikers niet aan.

Meta heeft ook een deadline gekregen om een punt te zetten achter de overdracht van gebruikersgegevens naar de Verenigde Staten. Het bedrijf krijgt vijf maanden de tijd om “elke toekomstige transfer van persoonlijke gegevens naar de VS” op te schorten, en zes maanden om de “onwettige verwerking, inclusief opslag, in de VS” van die gegevens stop te zetten.

“Onrechtvaardig en onnodig”

Meta kondigt alvast aan de beslissing en de boete aan te zullen vechten. Het bedrijf noemt de boete “onrechtvaardig en onnodig”. Meta zegt ook dat “er een fundamenteel wetsconflict bestaat tussen de regels van de Amerikaanse regering over toegang tot data en de Europese privacyrechten”. Beleidsmakers zullen dat conflict naar verwachting deze zomer trachten op te lossen.

Meta benadrukt dat “duizenden zaken en organisaties vertrouwen op de mogelijkheid om data over te dragen tussen de EU en de VS, om werkzaam te zijn en dagelijkse diensten te leveren”. Het bedrijf geeft ook nog mee dat er in Europa geen “onmiddellijke verstoring” voor Facebook is.