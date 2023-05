Topschutter Jérémy Perbet stijgt niet met FC Luik mee naar Challenger Pro League

De top drie uit Eerste Nationale promoveerde dit seizoen rechtstreeks naar de Challenger Pro League. Luik eindigde als tweede - met hetzelfde aantal punten als kampioen Patro Eisden Maasmechelen maar een overwinning minder - en verzekerde zich enkele weken geleden van een ticket voor de tweede klasse. Volgend seizoen zal Jérémy Perbet wel niet meer in Rocourt te bewonderen zijn. De 38-jarige Fransman scoorde afgelopen zaterdag op de slotspeeldag tegen Knokke (6-2 zege) nog een hattrick maar heeft de club laten weten dat hij zijn laatste contractjaar niet uitdoet en Luik deze zomer wil verlaten.

“Het was zijn enige wens om met een hoogtepunt en in totale verbondenheid met zijn teamgenoten en fans te eindigen”, klinkt het bij Luik. “De overwinning tegen Knokke in een vol stadion, met drie nieuwe doelpunten en de titel van topscorer in Eerste Nationale voor het tweede seizoen op rij, vormden voor Jérémy een mooie apotheose voor twee seizoenen bij RFCL. De club heeft het verzoek van zijn spits aanvaard en zal voor de start van het nieuwe seizoen een opvolger zoeken.”

Perbet maakte in België naam bij Charleroi en verdedigde in ons land ook de kleuren van Tubeke, Lokeren en Bergen. De spits speelde ook voor AA Gent, Club Brugge (wat op een regelrechte flop uitdraaide), KV Kortrijk en OH Leuven. Sinds de zomer van 2021 voetbalde ‘Perbut’ voor FC Luik. De Fransman lijkt nog niet van plan een punt achter zijn loopbaan te zetten. Volgens de gespecialiseerde pers zouden Deinze (uit de Challenger Pro League) en Virton, dat zakt naar Eerste Nationale, de spits willen binnenhalen.