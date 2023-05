Vijftigtal vakbondsmensen voert actie bij TotalEnergies in Brussel, staking niet uitgesloten

Een vijftigtal vakbondsmensen heeft maandag actiegevoerd aan de kantoren van TotalEnergies op de Anspachlaan in Brussel. De vakbonden zijn misnoegd over de geplande overname van alle tankstations van de oliereus door een Canadese speler, en sluiten stakingen niet uit.

Op 16 maart kondigde TotalEnergies aan dat het alle 619 tankstations in België via een joint venture wil laten overnemen door de Canadese retailer Alimentation Couche-Tard. Ook de activiteiten rond tankkaarten voor bedrijven zitten mee in de deal. TotalEnergies behoudt veertig procent in de joint venture, de meerderheid gaat naar Couche-Tard. Ook in andere Europese landen, zoals Luxemburg en Duitsland, plant TotalEnergies activiteiten te verkopen.

Volgens informatie van de vakbonden zijn in België in totaal ruim 900 mensen betrokken bij de overname. 140 van hen werken vandaag op de zetel in Brussel. “Total heeft voor zichzelf voorwaarden afgesloten met de overnemer, maar sociale voorwaarden voor de werknemers die overgenomen worden, zijn er niet. Er staat niets op papier”, zegt Hans Cristiaens van ABVV-BBTK. “Ook bij de mensen die blijven, heerst ongerustheid en onduidelijkheid. We vragen dat er minstens een cao op papier komt te staan waarbij zij die overgenomen worden, hun loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden, en waarbij zij die vandaag niet bij de overname betrokken zijn, garanties hebben dat ze kunnen blijven.”

Maandag voerden vakbondsleden van ABVV-BBTK, ACV en CNE gezamenlijk actie voor het kantoor op de Anspachlaan. Ze hielden borden met slogans als ‘Stop dumping social’ en ‘Stop Total dumping’ de hoogte in. Volgens Christiaens is het mogelijk dat er nieuwe acties of stakingen zullen volgen. “We gaan nu polsen bij de mensen hoe ver ze willen gaan, maar stakingen zijn zeker niet uitgesloten.”

Nieuwe data voor onderhandelingen zijn volgens de vakbond nog niet gepland.