Drie vrienden houden Lentefair voor Hedera Helix

Bocholt

Zondagmorgen organiseerden Kelly, Mario en Ingrid een lentemarkt voor het goede doel aan de voetbalpleinen van Kaulille. “Hobbyisten en verkopers konden hun zelfgemaakte producten en andere spullen uitstallen op onze markt. Met de opbrengst steunen we diverse verenigingen. Zo mochten we vorig jaar nog 2 000 euro overmaken aan de Wensambulance”, vertelt het drietal. Deze editie gaat de opbrengst naar Hedera Helix in Bree, een voorziening voor mensen die problemen ervaren binnen het gewone leven. (rdr)