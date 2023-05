Elise Mertens zakt twee plaatsen in WTA-klassement, Ysaline Bonaventure nieuwe Belgische nummer 2

Onze landgenote Elise Mertens is van de 26e naar de 28e plaats gezakt op de maandag verschenen WTA-wereldranglijst. Ysaline Bonaventure profiteerde dan weer van de elf plaatsen verlies van Maryna Zanevska en is de nieuwe Belgische nummer 2.

De zevenentwintigjarige Mertens werd tien dagen geleden in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Rome uitgeschakeld door de Russin Anna Kalinskaya. De Limburgse won het Romeinse toernooi wel in het dubbelspel samen met de Australische Storm Hunter. Door deze prestatie steeg ze elf plaatsen op de wereldranglijst in het dubbelspel en bereikte zo de zesde positie.

Wat de andere Belgen betreft, stijgt Ysaline Bonaventure van de 86e naar de 81e plaats. Hiermee profiteert ze van het plaatsverlies van Maryna Zanevska van de 77e naar de 88e plek en erft Bonaventure de status van Belgische nummer 2. Alison Van Uytvanck zakt naar de 97e plaats, terwijl Greet Minnen zeventien plaatsen stijgt naar de 119e stek. Yanina Wickmayer maakte een sprong van maar liefst 51 plaatsen en staat nu 140e.

De Kazachse Elena Rybakina staat, na haar overwinning in Rome tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina, op de vierde plaats. Kalinina steeg dan weer van de 47e naar de 25e plaats. De Poolse Iga Swiatek blijft de nummer 1 van de wereld, voor de Wit-Russin Aryna Sabalenka. De Amerikaanse Jessica Pegula vervolledigt het podium.

De ranking

1. Iga Swiatek (Pol) 8940

2. Aryna Sabalenka (Blr) 7541

3. Jessica Pegula (VSt) 5205

4. Elena Rybakina (Kaz) 5090

5. Caroline Garcia (Fra) 4305

6. Coco Gauff (VSt) 4305

7. Ons Jabeur (Tun) 3541

8. Maria Sakkari (Gri) 3391

9. Daria Kasatkina (Rus) 3275

10. Petra Kvitova (Tsj) 3162

11. Veronika Kudermetova (Rus) 2950

12. Belinda Bencic (Zwi) 2750

13. Barbora Krejcikova (Tsj) 2680

14. Beatriz Haddad Maia (Bra) 2420

15. Liudmila Samsonova (Rus) 2236

16. Karolina Pliskova (Tsj) 2160

17. Jelena Ostapenko (Lit) 2130

18. Victoria Azarenka (Blr) 2087

19. Qinwen Zheng (Chi) 1998

20. Madison Keys (VSt) 1861

...

28. Elise Mertens 1439

81: Ysaline Bonaventure 746

97. Alison Van Uytvanck 667

119. Greet Minnen 569

140. Yanina Wickmayer 488