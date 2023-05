Voormalig kopstuk van CDH krijgt 12 maanden voorwaardelijk voor verkiezingsfraude

Voormalig CDH-kopstuk Dimitri Fourny is veroordeeld tot 12 maanden celstraf met uitstel en 16.000 euro boete voor valsheid in geschrifte en het gebruik van vervalsingen in het proces over fraude bij de lokale verkiezingen van oktober 2018 in Neufchâteau. Hij mag ook tien jaar lang aan geen enkele verkiezing deelnemen.

De voormalige burgemeester van Neufchâteau werd door de correctionele rechtbank van Henegouwen schuldig bevonden aan zes feiten van valsheid in geschrifte en het gebruik van vervalsingen. Voor de andere feiten van valsheid in geschrifte werd Fourny vrijgesproken. De aanklachten van misbruik van vertrouwen en oplichting werden niet weerhouden, evenmin als de verzwarende omstandigheid van criminele organisatie.

Drie dagen na de verkiezingen van 14 oktober 2018 in de Luxemburgse gemeente Neufchâteau werd een onderzoek gestart. Zo kwamen een tiental valse volmachten aan het licht in het rusthuis ‘Le clos des Seigneurs’. Daarmee kon ‘Agir ensemble’, de lijst van uittredend burgemeester Dimitri Fourny, een absolute meerderheid van zestien stemmen behalen. Acht maanden later moesten de inwoners van Neufchâteau daarom opnieuw naar de stemloketten, maar die keer verloor ‘Agir ensemble’ de meerderheid en belandde in de oppositie.

“Onbetamelijk”

Fourny, die nog fractieleider is geweest voor CDH in het Waals Parlement, heeft altijd ontkend dat hem iets te verwijten valt. In het voorjaar van 2021 stapte hij definitief uit de politiek. Volgens de rechtbank moest Fourny als burgemeester en advocaat weten dat hij opzettelijk de wet aan zijn laars lapte door op de ochtend van de verkiezingen volmachten te overhandigen aan zijn familieleden om stemmen te ronselen in het rusthuis, bij mensen van wie hij wist dat ze kwetsbaar waren. De voorkeursbehandeling die de verdachte probeerde te krijgen was niet betamelijk, aldus de rechtbank. “De feiten zijn des te ernstiger omdat hij het vertrouwen van de kiezers heeft beschaamd, terwijl hij burgemeester was”, luidt het vonnis.

Voormalig gemeenteraadslid Francine Bossicart werd schuldig bevonden aan alle aanklachten van valsheid in geschrifte, net als Anne Noël, directrice van het verpleeghuis ‘Le clos des Seigneurs’, die op de hoogte was van het ronselen van stemmen in het woonzorgcentrum.

Bossicart mag ook tien jaar lang niet deelnemen aan verkiezingen, en werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en een voorwaardelijke boete van 8.000 euro. De directeur van het rusthuis werd veroordeeld tot 50 uur werkstraf en een boete van 400 euro.

Voormalig eerste schepen Daniel Michiels is ook schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte en het gebruik van vervalsingen. Hij werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van 4.000 euro met uitstel en is onverkiesbaar voor vijf jaar.

De andere verdachten werden vrijgesproken.