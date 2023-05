Groen wil achterpoortje in strijd tegen fraude via belastingparadijzen sluiten

Groen wil een achterpoortje in de wet sluiten dat vandaag wordt misbruikt om geld door te sluizen naar artificiële constructies in belastingparadijzen. Kamerlid Dieter Van Besien heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

Het voorstel draait om de precieze definitie van een artificiële constructie. Vandaag is het zo dat gemelde betalingen van Belgische aan buitenlandse vennootschappen van meer dan 100.000 euro alleen kunnen worden gezien als beroepskost, indien er een reële economische prestatie tegenover staat, maar ook als de ontvanger geen artificiële constructie is.

Maar over de invulling van dat begrip bestaan interpretatieverschillen, legt Van Besien uit. Fiscale advocaten grijpen een “ongelukkige” formulering in de toelichting bij de wet aan om te stellen dat alleen bedrijven die waren opgezet om belastingen te ontduiken die in België zijn verschuldigd, artificiële constructies zijn.

Met zijn wetsvoorstel wil Van Besien nu alle onduidelijkheid wegnemen. Het is immers onbegonnen werk om voor een rechter te bewijzen dat een onderneming is opgericht specifiek met het doel om Belgische belastingen te ontwijken. Daarom bepaalt het wetsvoorstel expliciet dat een artificiële constructie als doel heeft om belastingen te ontduiken, onafhankelijk van waar die verschuldigd zijn.

“Dit is een belangrijke stap”, zegt Van Besien. “Het is natuurlijk vervelend dat fiscale advocaten poortjes in onze wetgeving blijven vinden, en dat sommige rechters ze daarin volgen. Als we onze welvaartsstaat willen behouden, moeten al die poortjes dicht.”