Ergste noodweer lijkt achter rug in Italië, maar risico op aardverschuivingen blijft bestaan

In Bologna staan de straten nog steeds onder water. — © AP

Het ergste noodweer in Italië lijkt achter de rug. Het water stroomt volgens Italiaanse media langzaam weg, maar dat betekent nog niet dat de overstromingen voorbij zijn. In sommige delen van Noord-Italië blijft code rood van kracht, en bestaat nog altijd een risico op aardverschuivingen.

Onder andere in Bologna staan nog steeds veel straten onder water. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd, en kunnen nog niet terug naar hun huizen. In sommige getroffen gebieden waar het water al wel wat gezakt is, zijn de mensen begonnen met puinruimen.

Premier Giorgia Meloni bezocht zondag de getroffen regio Emilia-Romagna. Ze zei dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe groot de schade is, maar schattingen gaan uit van miljarden euro’s. De Italiaanse regering vergadert dinsdag over extra maatregelen om de noodsituatie het hoofd te bieden.

Zeker veertien mensen zijn omgekomen door de hevige regenval van de afgelopen week.

© ZUMA Press

© REUTERS

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP