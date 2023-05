De twintigjarige Alcaraz nam, kort na zijn winst op het Masters 1.000 in Madrid, voor het eerst deel aan het Internazionali BNL d’Italia. Dat werd geen groot succes, want hij verloor in de derde ronde (zestiende finales) verrassend van de Hongaarse qualifier Fabian Marozsan. Alcaraz had in de Italiaanse hoofdstad evenwel geen punten te verdedigen en mag zich dus opnieuw nummer 1 van de wereld noemen. Na zijn zege op de US Open van september vorig jaar stond hij al vier maanden aan de leiding van het klassement.

Djoković verdedigde zijn titel in Rome maar sneuvelde in de kwartfinales tegen de Deen Holger Rune. De Serviër zakt terug naar de derde plaats. Rune (+1 naar plaats 6) verloor de finale van Medvedev, die naar de tweede plaats stijgt (+1) en zijn eerste graveltitel op zak stak. De Noor Casper Ruud (4e) en Griek Stefanos Tsitsipas (5e), elk halvefinalisten in de Italiaanse hoofdstad, blijven status quo.

David Goffin moet zes plaatsen inleveren en staat 113e. De 32-jarige Luikenaar verloor in Rome in de tweede ronde tegen de Duitser Alexander Zverev. Belgiës nummer 2 Zizou Bergs behoudt zijn 131e plaats. Kimmer Coppejans (+6) is 170e, Joris De Loore (-4) 189e. Net als Gauthier Onclin (+3; ATP 206), Raphaël Collignon (+7; ATP 210) en Michael Geerts (-26; ATP 250) werken Bergs, Coppejans en De Loore deze week kwalificaties voor Roland Garros af. Goffin staat meteen op de hoofdtabel.

De ranking

1. (1) Carlos Alcaraz (Spa) 6815

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 6330

3. (3) Novak Djoković (Ser) 5955

4. (4) Casper Ruud (Noo) 4915

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4775

6. (7) Holger Rune (Den) 4375

7. (6) Andrey Rublev (Rus) 4270

8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3435

9. (9) Taylor Fritz (VSt) 3390

10. (10) Félix Auger-Aliassime (Can) 3065

11. (11) Karen Khachanov (Rus) 2945

12. (12) Frances Tiafoe (VSt) 2790

13. (15) Hubert Hurkacz (Pol)2525

14. (13) Cameron Norrie (GBr) 2520

15. (14) Rafael Nadal (Spa) 2445

16. (16) Borna Coric (Kro) 2410

17. (17) Tommy Paul (VSt) 2135

18. (19) Lorenzo Musetti (Ita) 2040

19. (18) Alex de Minaur (Aus) 1870

20. (20) Matteo Berrettini (Ita) 1832

...

113. (107) David Goffin 550

131. (131) Zizou Bergs 467

170. (176) Kimmer Coppejans 352

189. (185) Joris De Loore 322

206. (209) Gauthier Onclin 291

210. (217) Raphael Collignon 285

250. (224) Michael Geerts 226