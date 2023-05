Vinicius krijgt niet van iedereen steun na racisme-incident: baas La Liga is hard voor hem, Spaanse journalisten vragen of hij zich wil excuseren

De partij tussen Valencia en Real Madrid werd zondagavond ontsierd door een racisme-incident, met Vinicius Junior (alweer) als slachtoffer. Een tiende formele klacht werd ingediend bij La Liga over racisme aan het adres van de Braziliaanse aanvaller. Waanzin dus, maar toch steunt niet iedereen in Spanje de sterspeler van De Koninklijke...

“Het was niet de eerste keer, niet de tweede en niet de derde”, schreef Vinicius de emoties na afloop van zich af. “Racisme is normaal in La Liga. De competitie vindt het normaal, de bond vindt het normaal en de tegenstanders moedigen het aan. Ik betreur het ten zeerste.”

Maar die uitspraken vielen in het verkeerde keelgat bij Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij diende de Braziliaan van antwoord op Twitter.

“We hoeven je niet uit te leggen wat het is en wat La Liga doet, maar we hebben geprobeerd om dat uit leggen aan jou”, aldus Tebas. “Je liet jezelf echter niet zien op twee afgesproken datums die je zelf had voorgesteld. Voor je La Liga bekritiseert en beledigt, informeer je eerst fatsoenlijk Vinicius. Laat je niet manipuleren en zorg ervoor dat je volledig begrijpt wat we kunnen doen en nu al doen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tussendoor lieten enkele Spaanse journalisten zich van hun lelijkste kant zien. Toen Vinicius handtekeningen aan het uitdelen was na de match, vroeg er eentje van Super Deporte of de Braziliaan zich gaat excuseren voor zijn provocerende gebaren richting de Valencia-fans. “Ben jij dom?”, reageerde Vinicius. De krant van Valencia ging een dag later ook uit de bocht op zijn voorpagina, door het incident de classificeren als “geïsoleerd”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op de persconferentie was het al niet veel beter. Real-trainer Carlo Ancelotti - die de feiten tijdens een interview zwaar veroordeeld had - kreeg daarbij de vraag of we het allemaal niet verkeerd begrepen hadden. Volgens de man zouden de Valencia-fans niet “mono” (aap), maar “tonto” (idioot) geroepen hebben naar Vinicius. Iets waar Ancelotti geen oren naar had.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op beelden is nochtans duidelijk “mono” te horen...