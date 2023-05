Drie dronken fietsers beboet in Bilzen

Afgelopen zaterdagnacht hebben op de Riemsterweg in Bilzen drie fietsers een boete gekregen omdat ze te veel gedronken hadden. Een autobestuurder mocht ook zes uur niet rijden omdat hij een glas te veel op had.

Rond 4 uur merkte de politie zondagochtend een groepje fietsers op aan de Riemsterweg. Een van hen reed op de rijbaan in de plaats van op het fietspad. Uit een alcoholtest bleek dat de jongeman 2 promille alcohol in zijn bloed had. Ook twee van zijn kompanen hadden te veel gedronken, met 1,5 en 1,2 promille. Er werd een pv opgesteld en het drietal moet later voor een politierechter verschijnen.

Eerder in de nacht was op de Stationlaan in Bilzen al een chauffeur met een vlotte rijstijl tegengehouden. De 47-jarige man bleek ook te veel te hebben gedronken en moest zijn sleutel voor 6 uur afgeven. Hij bleek bovendien geen geldig rijbewijs te hebben, en kreeg dus twee pv’s. siol