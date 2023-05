Foo Fighters kondigen naam van nieuwe drummer aan

Freese is een erg ervaren drummer, die in het verleden onder meer samen werkte met onder andere Sting, Guns N’ Roses, en Nine Inch Nails. De aankondiging komt niet als een verrassing: Freese speelde in september al eens mee met Foo Fighters tijdens twee hommageconcerten aan Hawkins, en kent de overige bandleden goed.

Bij de presentatie kwamen zondag onder anderen eerst de bekende drummers Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) en Tommy Lee (Mötley Crüe) in beeld, om de fans te misleiden. Zij deden echter enkel allerlei grappige mededelingen zoals “Ik heb het haar van jouw poedels geknipt”, waarna bleek dat Freese al achter de drums had plaatsgenomen.

Taylor Hawkins overleed vorig jaar in een hotel in Colombia, waar Foo Fighters zou optreden op een festival. Officieel overleed hij aan een hartstilstand – er werden ook sporen van drugs en medicijnen gevonden in zijn lichaam, maar of die hebben bijgedragen aan zijn dood is niet bekendgemaakt.

‘But Here We Are’, het eerste album van Foo Fighters sinds de dood van Hawkins, verschijnt op 2 juni.

