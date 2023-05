Enorme brand verwoest historisch postgebouw in Filipijnen

Een enorme brand heeft een historisch postgebouw verwoest in de Filipijnse hoofdstad Manila. Alle brieven, pakjes en documenten die in het iconische gebouw waren opgeslagen, zijn vernietigd, melden de autoriteiten.

De brand brak zondagavond rond 23.00 uur lokale tijd (17 uur Belgische tijd) uit in de kelder van het gebouw, stelt de brandweer. Het duurde meer dan acht uur om de vlammen te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De vlammen konden zich snel verspreiden omdat de kelder vol papier stond, uit een houten structuur bestond, en er geen sproeiers aanwezig waren.

“De hele infrastructuur van het gebouw is belangrijk, want het gaat om een erfgoedsite”, reageert CEO Luis Carlos van postbedrijf Philpost. Hij is alvast van plan om het gebouw volledig te restaureren. Het historische postgebouw werd in 1926 gebouw, maar raakte zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1946 werd het al eens heropgebouwd.

