Prins William doet menig hart sneller slaan in video: “Zijne Koninklijke Heetheid doet het weer”

Fans van het Britse koningshuis zijn opnieuw in zwijm gevallen voor prins William nadat hij in een video verscheen op het Instagram-account van de ‘Prins en Prinses van Wales’. William ging daarin op bezoek bij Dorney Lake in Windsor om enkele leden van de Koninklijke marine te ontmoeten en een poosje te roeien. Hoewel de mentale gezondheid van de bemanning het onderwerp van het gesprek was, werden volgers van de prins vooral afgeleid door... zijn goede looks. “Zijne Koninklijke Heetheid doet het weer”, klonk het in de lovende reacties.